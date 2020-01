VIDEO: सचिन ने विनोद कांबली को दी खुली चुनौती, कहा- एक सप्ताह में करके दिखाए यह काम

डेस्क। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने अपने साथी खिलाड़ी रहे विनोद कांबली को एक अनोखी चुनौती दी है। सचिन ने मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कांबली को चुनौती दी है कि उनके गाने ‘क्रिकेट वाली बीट’ को रैप में गाकर दिखाएं। इसके लिए सचिन ने कांबली को एक सप्ताह का समय भी दिया।

दरअसल, सचिन ने 2017 में यह गाना गया था, जिसके वीडियो में सोनू निगम भी नजर आए थे। उन्होंने यह गाना वर्ल्ड कप खेलने वाले अपने साथियों को समर्पित किया था। सचिन ने कांबली को चुनौती देते हुए कहा कि 'मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मेरे इस गाने को रैप करें। आपके पास एक सप्ताह का समय है।'

वीडियो में सचिन अपने गाने के बारे में जानना चाह रहे थे, तभी कांबली ने कहा कि उन्हें सारी नोड याद है। इस दौरान कांबली डांस मूव करते भी दिखे। तभी सचिन ने कहा, मिस्टर कांबली, ‘‘मैं तुम्हें अपने क्रिकेट वाली बीट गाने पर रैप करने का चैलेंज देता हूं। इसके लिए तुम्हारे पास एक सप्ताह का समय है।’’

असली गाने में सचिन ने भारत के लिए खेलने वाले क्रिकेटर्स के नामों को रैप किया था। इस चुनौती के साथ ही सचिन ने कांबली को यह भी कहा कि वह सभी नामों को याद रखें और फिर परफॉर्म करें। हालांकि उसी समय कांबली रैप के कुछ मूव्स करते हुए दिखाई भी दिए।

