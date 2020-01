VIDEO: कंधे की चोट से उबरे पृथ्वी शॉ, अब मयंक अग्रवाल के साथ करेंगे इंडिया ए की ओपनिंग

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ कंधे की चोट से उबरकर टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं। इंडिया ए के न्यूजीलैंड दौरे से पहले पृथ्वी फिट हो चुके हैं और उन्होंने यो-यो टेस्ट भी पास कर लिया है।

पृथ्वी शॉ अब वह न्यूजीलैंड में भारत ए टीम से जुड़ेंगे और वो मयंक अग्रवाल के साथ टीम के ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे। मुंबई के 20 साल के बल्लेबाज पृथ्वी इस महीने के शुरू में कर्नाटक के खिलाफ रणजी मैच में क्षेत्ररक्षण करते समय मैदान पर गिरकर अपना कंधा चोटिल कर बैठे थे और उनका न्यूजीलैंड दौरे में खेलना संदिग्ध नजर आ रहा था।

इसी वजह से वे 10 जनवरी को इंडिया-ए टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे के लिए रवाना नहीं हो सके थे। एहतियातन उनका एमआरआई स्कैन कराया गया था। इस चोट से उबरने के लिए पृथ्वी शॉ ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी की मदद ली। पृथ्वी इसके बाद बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैब से गुजरे थे और अब वह अपनी चोट से उबर चुके हैं और भारत ए टीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं।

पृथ्वी ए टीम के दौरे के बाद सीनियर टीम के न्यूजीलैंड दौरे के लिए भी होड़ में रहेंगे। भारत ए टीम को न्यूजीलैंड दौरे में तीन एकदिवसीय मैच और दो चार दिवसीय मैच खेलने हैं। भारत ए का दौरा समाप्त होने के 11 दिन बाद सीनियर टीम 21 फरवरी से न्यूजीलैंड से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी।

My favourite sound. The sound when the ball hits the middle of my bat. Superb net sessions going on. pic.twitter.com/Iw8bUJXE4N