VIDEO: एमएस धौनी की तूफानी वापसी, 5 गेंदों पर जड़े 5 छक्के

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की वापसी को लेकर काफी बातें हो चुकी है। अब दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही मैदान पर वापसी करने वाले हैं, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी फॉर्म में वापसी के संकेत दिए और लगातार 5 गेंद पर 5 छक्के जमाए।

दरअसल, इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से कप्तान धौनी पिछले महीने ही टीम के साथ जुड़ चुके है। कप्तान धौनी ने पहले दिन से ही लंबी हिट लगाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इससे साफ हो गया है कि इस बार आईपीएल में फिर से धौनी का धमाका देखने को मिलने वाला है। शुक्रवार को मैच का प्रसारण करने वाले चैनल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें धौनी ताबड़तोड़ छक्के लगाते नजर आ रहे हैं।

BALL 1⃣ - SIX

BALL 2⃣ - SIX

BALL 3⃣ - SIX

BALL 4⃣ - SIX

BALL 5⃣ - SIX



ஐந்து பந்துகளில் ஐந்து சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்ட தல தோனி!



முழு காணொளி காணுங்கள் 📹👇



#⃣ "The Super Kings Show"

⏲️ 6 PM

📺 ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1 தமிழ்

📅 மார்ச் 8

➡️ @ChennaiIPL pic.twitter.com/rIcyoGBfhE