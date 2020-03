VIDEO: एमएस धोनी चेन्नई पहुंचते ही गार्ड के साथ किया ऐसा, जानें CSK टीम

नई दिल्ली। चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सोमवार को चेन्नई पहुंचने पर शानदार स्वागत किया। इंडियन प्रीमियर लीग-2020 का आगाज 29 मार्च से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच से होने जा रहा है।। आईपीएल शुरू होने से पहले सीएसके के कई खिलाड़ी और कोच ट्रेनिंग के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं। इसी कडी़ में धोनी भी चेन्नई पहुंचे, जहां उनसे गाडी से उतरते ही गार्ड ने नमस्ते किया तो धोनी ने उसके साथ हाथ मिलाया, फिर आगे बढे।

दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से धोनी के वेलकम का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में धोनी जब गाड़ी से उतरते हैं तो गेट पर खड़ा गार्ड उन्हें नमस्ते करता है। धोनी इस गार्ड की नमस्ते का जवाब गार्ड से हाथ मिलाकर देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने तीन बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने सीएसके को हराकरचौथी बार आईपीएल खिताब पर अपना कब्जा जमाया था।

