VIDEO: फिट नहीं हो पाने पर दबाव में आ गए थे हार्दिक पांड्या, खुद किया खुलासा

डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार हरफनमौला हार्दिक पांड्या की लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। 6 महीने तक मैदान से बाहर रहने के दौरान हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के माहौल को काफी मिस किया। इसका खुलासा उन्होंने धर्मशाला वनडे से पहले किया। हालाँकि पहले वनडे में भी पांडया को खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पहला वनडे बारिश के कारण एक भी गेंद खेले बिना रद्द हो गया।

हार्दिक पांड्या ने खुलासा किया कि जब पीठ की चोट से उबरने के उनके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे, तो वह मानसिक रूप से काफी दबाव में आ गए थे। पिछले साल अक्टूबर में पीठ की चोट की सफल सर्जरी के कारण 26 साल का यह खिलाड़ी छह महीने तक क्रिकेट से दूर रहा।

उनका अंतिम वनडे मैच मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबला था। फिर उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 था। पांड्या अब अंतरराष्ट्रीय वापसी के लिए तैयार हैं, उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की वनडे टीम में चुना गया है।

हार्दिक पांड्या ने सीरीज के शुरुआती मैच से पहले BCCI के 'चहल टीवी' पर कहा, 'सबसे पहले मैंने छह महीनों में सबसे ज्यादा यह माहौल मिस किया, भारत के लिए खेलना, ये कपड़े पहनकर जो अहसास होता है। वो एक तरीके से मानसिक चुनौती हो जाती है। बहुत सारी रुकावटें आईं।'

