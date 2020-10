VIDEO: सिख सुरक्षाकर्मी को पीटने और उसकी पगड़ी उतारे जाने पर आग बबूला हुए हरभजन सिंह, CM से की कार्रवाई की मांग

कोलकाता । बंगाल में एक सिख सुरक्षाकर्मी को पीटने और उसकी पगड़ी को उतारे जाने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो को शेयर करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग की है।

हरभजन ने बीजेपी नेता इंप्रीत सिंह बख्शी के वीडियो को शेयर किया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए सीएम ममता को टैग किया और उनसे मामले में कार्रवाई की अपील की। कोलकाता में बीजेपी नेता प्रियांगू पांडेय की सिक्यॉरिटी में तैनात बलविंदर सिंह की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस की पिटाई के दौरान सुरक्षाकर्मी की पगड़ी खुल गई थी।

वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई दी है। ट्विटर पर घटना के वीडियो के साथ जारी अपने बयान में पुलिस ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में हथियार लेकर जा रहा था। हमारे अधिकारी के साथ हुई हाथापाई में पगड़ी अपने आप गिर गई। किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है।

The concerned person was carrying firearms in yesterday's protest. The Pagri had fallen off automatically in the scuffle that ensued,without any attempt to do so by our officer (visible in the video attached). It is never our intention to hurt the sentiments of any community(1/2) pic.twitter.com/aE8UgN36W5