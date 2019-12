VIDEO: दानिश कनेरिया के मामले पर गौतम गंभीर ने दिया बयान, कहा- PAK का काला सच.....

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट दानिश कनेरिया इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर एक टीवी चैट शो में पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा- दानिश कनेरिया एक हिन्दू खिलाड़ी है जो पाकिस्तान की टीम से खेल चुके है। शोएब ने कहा कि दानिश हिंदू था इस वजह से उसके साथ भेदभाव किया जाता था। अब इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक बयान दिया है।

दरअसल, पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर कनेरिया को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद खुद कनेरिया ने भी अपना पक्ष रखा है। अब इस मुद्दे पर भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने भी बयान दिया है। गंभीर ने इस पूरे मामले को शर्मनाक बताया है और साथ ही कहा है कि ये मामला पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाता है। इस मामले में BJP सांसद और भारतीय टीम के पूर्व क्र‍िकेटर गौतम गंभीर ने पाक‍िस्‍तान को जमकर खरी-खोटी सुनाई है और कहा पाकिस्तान से आ रही खबरें दुर्भाग्यपूर्ण है।

VIDEO: Shoaib Akhtar makes a sensational revelation. He says Pakistan players refused to eat food with Danish Kaneria because he was a Hindu. He was never given any credit for his performances and was constantly humiliated because of his religion. pic.twitter.com/zinGtzcvym

गंभीर ने कनेर‍िया मामले में कहा-यही पाक‍िस्‍तान का असली चेहरा है। दूसरी ओर, हमारे पास मोहम्‍मद अजहरुद्दीन जैसे नाम हैं जो अल्‍पसंख्‍यक वर्ग से होने के बावजूद लंबे समय तक भारतीय टीम के कप्‍तान रहे। जिन्होंने 80-90 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। उन्होंने कहा- ये पाकिस्तान का सच दिखाता है, उनके पास खिलाड़ी के तौर पर इमरान खान देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनके देश में खिलाड़ियों को इस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 मैच खेले हैं, और ये घटना शर्मनाक है।' उन्होंने कहा,‘भारत ने मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, मुनाफ पटेल को इतना सम्मान दिया है, पटेल मेरा करीबी दोस्त है।

गंभीर ने कहा कि अगर खिलाड़ी के साथ ऐसा बर्ताव होता रहा है तो यह कल्पना ही की जा सकती है कि हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ वहां क्या होता होगा। इस मामले पर कनेरिया ने कहा था, 'मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है और मैंने पाकिस्तान में कई लोगों से संपर्क किया है इसके अलावा और भी देशों में बात की है मेरी समस्या सुलझाने के लिए, अभी भी मुझे कोई सहायता नहीं मिली है। पाकिस्तान में बाकी कई क्रिकेटरों की समस्या सुलझायी जा चुकी है। कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले हैं और अनिल दलपत के बाद इकलौते ऐसे हिंदू हैं, जिसे पाकिस्तान की ओर से क्रिकेट खेलने का मौका मिला।

Whatever @shoaib100mph said in his interview is true. But at the same time, i am thankful to all great players who supported me wholeheartedly as a cricketer. I personally request all not to politicise the issue. Here is my statement: pic.twitter.com/8vN3Kilm4W