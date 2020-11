VIDEO: पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम पर लगा बड़ा आरोप, महिला ने कहा- शादी का झूठा दिलासा देकर मुझे गर्भवती कर दिया

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रही पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम पर अब बड़ा आरोप लगा है। उन पर एक महिला ने यौन शोषण और धोखेबाजी का आरोप लगाया है।

एक महिला ने खुलासा किया है कि बाबर ने शादी का झूठा दिलासा देकर उसके साथ 10 साल तक शोषण किया। इतना ही नहीं महिला के अनुसार बाबर ने उसे गर्भवती करने के बाद धमकी भी दी।

So this lady has made accusations against Babar Azam "he promised to marry me, he got me pregnant, he beat me up, he threatened me and he used me"

Video courtesy 24NewsHD pic.twitter.com/PTkvdM4WW2