VIDEO: बल्लेबाजी के दौरान डायरेक्ट हेलमेट में लगी बॉल, बाद में हुआ ऐसा

नई दिल्ली। बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के लिए सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ दोहरा झटका लगा है। इस मुकाबले में न केवल उनकी टीम मेलबर्न स्टार्स को हार मिली बल्कि वहीं बल्लेबाज के तौर पर भी मैक्सवेल कोई कमाल नहीं दिखा सके। मैक्सवेल बल्लेबाजी के दौरान वह बुरी तरह चोटिल भी हो गए, जब विपक्षी गेंदबाज की गेंद सीधे उनके हेलमेट पर आकर लगी। इनका वीडियो टिवटर पर अपलोड कर दिया है।

दरअसल, सिडनी सिक्सर्स ने बारिश से प्रभावित इस मैच में निर्धारित 14 ओवर में 4 विकेट खोकर 143 रन बनाए। जब मैक्सवेल के सिडनी सिक्सर्स के तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस सामने थे, तब बेन ने 141.5 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी जो सीधे ग्लेन मैक्सवेल के सिर पर लगी। गेंद लगते ही मैक्सवेल जमीन पर गिर गए, इसके बाद जमीन पर बैठे-बैठे ही मैक्सवेल विपक्षी गेंदबाज को आश्चर्य से देखने लगे। बेन ने तुरंत ही मैक्सवेल से माफी मांगी, मैक्सवेल ने इसके अगली ही गेंद पर जबरदस्त चौका भी जड़ा।

Pwwoah! That's a very unfriendly welcome to the crease for @StarsBBL captain Glenn Maxwell #BBL09 pic.twitter.com/l24loTXi6m