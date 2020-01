VIDEO: मैदान पर बल्लेबाज के साथ हुआ बड़ा हादसा, गेंदबाज के ऊपर से लगाई थी छलांग

डेस्क। बिग बैश लीग (BBL) का 47वां मुकाबला मेलबर्न रेनेगेड्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच खेला गया, जहां रेनेगेड्स को चार रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सैम हार्पर एक मैच के दौरान बड़े हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया।

दरअसल बिग बैश लीग के एक मैच में रन आउट होने से बचने के लिए वह गेंदबाज के ऊपर से कूद पड़े, मगर नीचे गिरते ही उनके सिर पर चोट लग गई। रेनेगेड्स की पारी के चौथे ओवर में यह हादसा हुआ।

एलिस की गेंद को हार्पर ने हिट किया और सिंगल लेने के लिए दौड़े। एलिस हार्पर को रन आउट करने की कोशिश में थे और वहीं हार्पर इससे बचने के चक्कर में उनसे ‌भिड़ गए और एलिस के ऊपर से होते हुए धड़ाम से नीचे गिर गए।

गिरने के बाद हार्पर मैदान पर लेट गए, फिर डॉक्टर को बुलाया गया। बीबीएल ने ट्विटर पर लिखा कि उनकी जगह टॉम कूपर को शामिल किया गया है।

😨 Nasty collision in the middle between Sam Harper and Nathan Ellis. Play has stopped while the docs take a look at Harper #BBL09 pic.twitter.com/yDARqnMtRl