Unacademy Road Safety World Series: इंडिया लीजेंड्स ने विंडीज लेजेंड्स को दी 7 विकेट से मात, सहवाग ने बनाये नाबाद 74 रन

डेस्क। इंडिया लेजेंड्स टीम ने वीरेंद्र सहवाग (नाबाद 74) के शानदार अर्धशतक की बदौलत शनिवार को यहां वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए अनअकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020 के पहले मुकाबले में विंडीज लेजेंड्स को सात विकेट से हरा दिया। सहवाग ने 57 गेंदों में दस चौके की मदद से 74 रन की मैच जिताऊ पारी खेली।

ब्रायन लारा की कप्तानी वाली विंडीज लीजेंड्स ने वानखेड़े स्टेडियम में अनअकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020 के पहले मुकाबले में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली इंडिया लेजेंड्स टीम के सामने 151 रनों का लक्ष्य रखा है।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी विंडीज लेजेंड्स ने शिवनारायण चंद्रपाल (61) और डारेन गंगा (32) की उम्दा पारियों की मदद से निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 150 रन बनाए। चंद्रपाल ने अपनी 41 गेंदों की पारी में छह चौके और दो छक्के लगाए।

विंडीज लेजेंड्स से मिले 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया लेजेंड्स के लिए कप्तान सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 10.2 ओवर में 83 रन जोड़े। इस स्कोर पर कप्तान सचिन तेंदुलकर को सुलेमान बेन ने रेड्ले जैकब्स के हाथों कैच कराया।

