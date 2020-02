U-19 WC Semifinal, NZ vs BAN: फ़ाइनल में पहुँचने के बाद जश्न में डूबी बांग्लादेशी टीम, VIDEO वायरल

डेस्क। गुरुवार को महमूदुल हसन जॉय (100) के शानदार शतक से बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को दूसरे सेमीफाइनल में छह विकेट से हराकर अंडर-19 विश्वकप के फाइनल में पहली बार प्रवेश कर लिया जहां खिताब के लिए उसका मुकाबला रविवार को गत चैंपियन भारत से होगा।

बांग्लादेश की टीम पहली बार अंडर-19 विश्वकप के फाइनल में पहुंची है। पहली बार फ़ाइनल में पहुंचने की जबरदस्त ख़ुशी टीम की जीत के बाद देखी जा सकती थी। जैसे ही बांग्लादेश टीम ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फ़ाइनल में प्रवेश किया उनकी ख़ुशी सातवें आसमान पर चढ़ती नजर आई, जिसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे है।

Re-live the special moment when Bangladesh qualified for their first ever #U19CWC final 👇 #NZvBAN | #FutureStars pic.twitter.com/9djn09Q2Nm

A special day for Bangladesh, look how much it means to their fans!#U19CWC | #NZvBAN | #FutureStars pic.twitter.com/4L9v2dkZe9