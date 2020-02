U19 WC Final: सचिन, विराट सहित दिग्गज खिलाड़ियों ने दिया Under 19 टीम को ये खास मैसेज, BCCI ने शेयर किया VIDEO

पौचेफस्ट्रूम। अंडर19 की मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम के पास विश्व क्रिकेट पर बादशाहत कायम करने का आज एक बार फिर मौका होगा। भारतीय टीम आज अंडर19 वर्ल्ड कप के फाइनल में बांग्लादेश का सामना करेगी। ऐसे में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली सहित कई सीनियर खिलाड़ियों ने भारत की युवा टीम को बेस्ट विशेज दी है। जिसका एक वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है।

WATCH: #TeamIndia extends best wishes to the U19 team for the #U19CWC final. 💪👏



Let’s get behind our boys as they are just one step away from winning the title. Send in your wishes. 🇮🇳🇮🇳 – by @RajalArora



Full Video here 📽️👉👉 https://t.co/WrLqMNLL0D pic.twitter.com/hTx1qFMPbz — BCCI (@BCCI) February 8, 2020

चार बार का चैंपियन भारत पहली बार खिताबी मुकाबले में पहुंचे बांग्लादेश के खिलाफ पांचवीं बार ताज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा।

टीम इंडिया जहां लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है, वहीं बांग्लादेश के पास खिताब जीतने का यह पहला मौका होगा।

All the best to the U19 🇮🇳 Cricket Team for the U19 @cricketworldcup Final!

Hope you'll continue the stellar team performance & win this for India.#U19CWC #FutureStars #INDvBAN — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 9, 2020

भारतीय टीम कप्तान प्रियम गर्ग के नेतृत्व में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 10 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची है जबकि बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनायी है।

भारतीय टीम लगातार तीसरी बार और कुल सातवीं बार फाइनल में पहुंची है। भारत ने इससे पहले 2000, 2008, 2012 और 2018 में फाइनल में पहुंचकर खिताब जीता था जबकि वह 2006 और 2016 में फाइनल में पहुंचकर उपविजेता रहा था।

