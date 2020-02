शेफाली वर्मा के इस छक्के ने कर दिया सबको हैरान, देखे VIDEO

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को तीन देशों की टी-20 सीरीज के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया के लिए 16 साल की युवा ओपनर शेफाली वर्मा ने 49 रन की तूफानी पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया से मिले 174 रन के लक्ष्य का आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच में भारत ने अपने सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा किया। यह टी-20 क्रिकेट में तीसरा सबसे बड़ा रन चेज है। इस पारी के दौरान शेफाली ने दुनिया की नंबर एक गेंदबाज मेगन स्कट को जोरदार छक्का जड़ सबको हैरान कर दिया।

दरअसल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही ट्राई सीरीज में मेजबान का हराकर दूसरी जीत हासिल की है। भारतीय टीम इंडिया के लिए युवा ओपनर शेफाली वर्मा ने 49 रन तथा मंधाना के अर्धशतकिय तूफानी पारी से ऑस्ट्रेलिया से मिले 174 रन के लक्ष्य का आसानी से हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही टी20 ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत को दूसरी जीत हासिल की है जो 7 विकेट से बड़ी जीत है।

Some stunning shots from 16-year-old Shafali Verma this afternoon, like this six off Megan Schutt ☄️pic.twitter.com/Ob18vIWXWq