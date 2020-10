इस पाकिस्तानी गेंदबाज ने क्रिकेट को कहा अलविदा, नेशनल T20 कप में खेला आखिरी मैच

नई दिल्ली। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने शनिवार को नेशनल टी20 कप के समापन के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। गुल ने पाकिस्तान की तरफ से अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच (वनडे) 2016 में खेला था।

उन्होंने नेशनल टी20 कप में बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। उनकी टीम शुक्रवार को रावलपिंडी में सदर्न पंजाब से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा।

गुल ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, ‘भारी मन से और काफी सोच विचार करने के बाद मैंने नेशनल टी20 कप के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है।

With a very heavy heart and after a lot of thinking, i have decided to bid farewell to all formats of cricket after this National T20 Cup. I have always played for Pakistan with all my heart and 100% of hardwork. Cricket is and will always be my love n passion 1/3