क्रिकेट मैदान पर आंखों में काजल लगाकर आई ये महिला खिलाडी, बनीं 'क्रश गर्ल' और ऐसे आए कमेंट

नई दिल्ली। आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच लाइव मैच के दौरान बांग्लादेशी खिलाडी के जरिए एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। जिससे देखने के बाद स्टेडियम में बैठे सभी लोगो की निगाहे जब तक मैदान पर रही तब तक उन्ही पर टिकी रही। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को इस मैच में 18 रन से हराया है। शेफाली वर्मा की दमदार पारी और पूनम यादव की फिरकी जीत का अहम हिस्सा रहा।

दरअसल, शेफाली वर्मा की ताबड़तोड़ पारी और पूनम की घातक गेंदबाजी के चलते टीम इंडिया ने बांग्लादेश को आसानी से मुकाबला हरा दिया। भारत भले ही मैच अपने नाम कर लिया लेकिन क्रिकेट फैन्स का दिल तो बांग्लादेशी इस खिलाडी ने खुश कर दिया। दरअसल, मैच के दौरान क्रिकेट फैन्स की नजर बांग्लादेशी खिलाड़ी जहांनारा आलम पर पड़ी, वो हर बार की तरह इस बार भी मैच के दौरान आंखों में काजल लगाकर पहुंची थी। जिसके कारण वो सोशल मीडिया पर क्रश गर्ल बन चुकी हैं, लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

All I want in life is to find out what brand of indestructible eyeliner Jahanara uses and to be able to apply it half as well. #T20WorldCup