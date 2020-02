आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इन भारतीय बल्लेबाजों को हुआ नुकसान और फायदा, जानें टॉप-10

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट रैंकिंग में अपनी बादशाहत गंवा दी है। इस रैंकिंग में अजिंक्य रहाणे को एक स्थान का फायदा, चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल इस सूची में क्रमश: आठवें, नौवें और 10वें पायदान पर हैं। वही, पुजारा दोनों पारियों में 11-11 रन बनाने के बाद दो स्थान नीचे खिसक गए हैं। ऑलराउंडरों की सूची में रवींद्र जडेजा और अश्विन क्रमश: तीसरे और पांचवें स्थान पर हैं।

After scores of 2 and 19 in the first #NZvIND Test, Virat Kohli has suffered a slip, allowing Steve Smith to move back to the No.1 spot on the @MRFWorldwide ICC Test Rankings for batsmen! pic.twitter.com/JtakdSdp6C