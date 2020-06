कार एक्सीटेंड में मेरी मौत की खबर फर्जी, मेरे परिवार और दोस्तों को बहुत दुख पहुंचा: इरफ़ान

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान के मरने की खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई, जिसके बाद खुद इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को अपनी सलामती को लेकर ट्वीट करना पड़ा। उन्होंने लिखा, ‘‘सोशल मीडिया पर कार एक्सीटेंड में मेरी मौत की फर्जी खबर चल रही है। इससे मेरे परिवार और दोस्तों को बहुत दुख पहुंचा, इसके बाद से लोग लगातार मुझे फोन कर रहे हैं।

दरअसल, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने कार एक्सीडेंट में अपनी मौत को अफवाह बताया। उन्होंने रविवार शाम ट्वीट कर अपनी सलामती की जानकारी दी। उन्होंने कहा, लोगों से गुजारिश है कि वे ऐसी बातों को फैलाने से परहेज करें, ऐसा कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ और मैं ठीक हूं।’’

Some social media outlets have been spreading a baseless fake news about my death in a car accident. This has disturbed my family & friends beyond words, and I have been receiving endless calls on this. Please refrain from such things. There was no accident and we are well.