टीम इंडिया के इस क्रिकेटर का अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर खत्म, वापसी मुश्किल

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड दौरे पर इस आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए टीम में एक बदलाव किया। इस बदलाव को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि एक भारतीय खिलाडी का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म होने जा रहा है। Latest updates on Kedar Jadhavs shoulder injury know whether to play or not World Cup