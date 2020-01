महेंद्र सिंह धोनी को बहुत मिस कर रही है टीम इंडिया, चहल ने किया खुलासा, देखिये VIDEO

डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया बहुत मिस करती है। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने यह बात कही है। बीसीसीआई ने चहल का एक वीडियो शेयर किया है।

दरअसल, बीसीसीआई ने चहल टीवी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें चहल भारतीय क्रिकेट टीम की बस में बैठकर खिलाड़ियों से बात करते दिख रहे हैं। भारतीय टीम ऑकलैंड में दो मैच जीतने के बाद हैमिल्टन जा रही थी, जहां उसे सीरीज का तीसरा मैच खेलना है।

इस वीडियो में चहल ने बताया है कि माही की आदत बस में सबसे पीछे वाली कोने की सीट में बैठने की थी। हम उस सीट को हमेशा खाली छोड़ते हैं। हम में से कोई भी माही की उस सीट पर नहीं बैठता है।

वीडियो के अंत में चहल बस की उस आखिरी सीट पर जाते हैं, जहां धोनी बैठा करते थे। सीट की तरफ इशारा करते हुए चहल ने कहा, 'एक बंदे हैं, जो कभी चहल टीवी पर नहीं आए, बहुत आना चाहते थे और तड़पते थे, लेकिन हमने कहा नहीं भैया, अभी नहीं। ये जहां जो एक लेजेंड बैठते थे, माही भाई (एमएस धोनी), अब भी यहां कोई नहीं बैठता है। हम उन्हें बहुत मिस करते हैं।'

चहल के इस जिक्र के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह का एक वीडियो शेयर किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के इस वीडियो में धोनी टीम बस में पीछे की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो में आप फैन्स की आवाज सुन सकते हैं, जो अपने 'थाला' धोनी की एक झलक पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। धोनी भी अपने फैन्स को देख स्माइल दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए सीएसके ने लिखा है- द लास्ट बेंच 'माही' जल्द ही वापस लौटेंगे।

"This is the seat where a legend used to sit, Mahi bhai. No one sits here now. We all miss him a lot." - @yuzi_chahal on #Thala @msdhoni's corner seat.



The last bench 'Mahi'mai will be back super soon! #WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/kYg0CCHQPw