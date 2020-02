न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर रन आउट का शिकार हुई टीम इंडिया, ICC ने किया दिलचस्प ट्वीट

नई दिल्ली। भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है जहां टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के हाथों ऑकलैंड में खेला गया दूसरे वनडे में 22 रनों की हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की वनडे सीरीज में कीवी टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है। यह हार तब हुई जब रवींद्र जडेजा एक संघर्षपूर्ण पारी के साथ भारत को जीत की उम्मीद तक ले गए थे, लेकिन यजुवेंद्र चहल ऐन वक्त पर रन आउट हो गए और भारतीय टीम को हर का सामना करना पड़ा। इस पर टीम इंडिया की हार के बाद ICC ने एक दिलचस्प ट्वीट किया है।

दरअसल, न्यूजीलैंड ने शनिवार को ईडन पार्क मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत को 22 रनों से हरा तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। ICC ने ट्वीट में पिछले साल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल रन आउट हुए एमएस धोनी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि 'अंत में एक और रन आउट और रवींद्र जडेजा एक चमत्कार से दूर रह गए। अगर आपने यह पहले सुना है तो हमें बताएं।'

A tight #NZvIND contest, a run out right at the death, and Ravindra Jadeja falling just short of pulling off a miracle... Stop us if you've heard this one before 😉 pic.twitter.com/Pw4LM8qFcI