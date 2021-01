इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए टीम इंडिया घोषित, हार्दिक पंड्या समेत इन दिग्गजों की हुई वापसी

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) ने फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी।

इसमें टीम के नियमित कप्तान कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की वापसी हुई है। ईशांत ने साइड स्ट्रेन (मांसपेशियों में खिंचाव) से उबर कर हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की और अच्छी लय में दिखे। इसके अलावा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी इस सीरीज के लिए टीम में चुना गया है।

