...तो क्या अब राजनीति में शामिल होंगे धोनी? भाजपा की तरफ से मिला ऑफर !

नई दिल्ली। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है... भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसी गाने के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। धोनी ने भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया हो लेकिन वे अभी आईपीएल खेलते रहेंगे। धोनी को लेकर अबतक जो हुआ सब बढ़िया था, लेकिन आगे क्या? क्या वह राजनीति में शामिल होंगे?

इसका सही जवाब तो कोई नहीं जानता क्योंकि धोनी के निर्णयों का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, न तो क्रिकेट में और न ही जीवन में। पाकिस्तान के मिस्बाह-उल-हक 2007 के टी-ट्वेंटी विश्वकप में उनके मन की बात पढ़ने में नाकाम रहे थे। ऐसा ही कुछ 2011 के वनडे विश्वकप के फाइनल में श्रीलंका के नुवान कुलसेकरा के साथ हुआ था। हो सकता है कि आप धोनी को सालों से जानते हों लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि आपको उनके दिमाग में चल रही बातों के बारे में कुछ पता हो। धोनी भी एक पहेली की तरह हैं- जिसे आप तभी हल कर सकते हैं जब वे इसकी अनुमति दें।

उनके संन्यास लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, 'धोनी सिर्फ क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। जिस तरह की लीडरशिप उन्होंने क्रिकेट में दिखाई वैसी ही पब्लिक लाइफ में भी चाहिए। धोनी को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए।’

M. S. Dhoni is retiring from Cricket but not from anything else. His talent-to be able to fight against odds and his inspiring leadership of a team that he has demonstrated in cricket is needed in public life. He should fight in LS General Elections in 2024.