श्रेयस अय्यर का बयान, कहा- मैच का रिजल्ट वो नहीं रहा, जो हम चाहते थे, लेकिन...

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर है, टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज में कीवी टीम का क्लीन स्वीप कर दिया। फिलहाल दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच में टीम इंडिया को चार विकेट से हार का मुँह देखना पड़ा। भारत के लिए इस मैच में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने 103 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अय्यर ने पहले अपनी बल्लेबाजी से और मैच के बाद अपने ट्वीट से सबका दिल जीत लिया।

दरअसल, रोस टेलर के नाबाद शतक से हैमिल्टन वनडे में न्यूजीलैंड को रिकॉर्ड जीत हासिल की। भारत की चार विकेट से हार के बाद अय्यर ने ट्विटर पर लिखा, 'मैच का रिजल्ट वो नहीं रहा, जो हम चाहते थे, लेकिन अपने देश के लिए शतक लगाना मेरे लिए बहुत खास पल था। जिस दिन से मैंने बैट उठाया है, उस दिन से मैंने इसका सपना देखा है। टीम मैनेजमेंट को शुक्रिया जिन्होंने मुझे खेलने का मौका दिया और मुझ पर भरोसा बनाए रखा।'

Not the way we wanted the match to go, but scoring a century for my country was a special moment. One that I've been dreaming about since I first held a bat. Thank you to the management for the opportunity and their continued faith in me. Onwards and upwards now 🇮🇳 #TeamIndia pic.twitter.com/8tAiK8n6B4