शोएब ने किया बड़ा खुलासा, कहा- इसलिए हुई उसके साथ नाइंसाफी

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। अख्तर ने एक टीवी शो 'गेम ऑन है' में कहा कि दानिश हिंदु था, इसलिए उसके साथ नाइंसाफी हुई। अख्तर के इस खुलासे के बाद दानिश कनेरिया ने पलटवार किया है। इससे क्रिकेट जगत के सामने पाकिस्तानी टीम का एक और काला सच उजागर हुआ है।

इसके अनुसार दानिश कनेरिया हिंदू थे इसलिए पाकिस्तानी टीम में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उनके साथ नाइंसाफी हुई और टीम के खिलाड़ी यहां तक कहते थे कि दानिश कनेरिया उनके साथ खाना क्यों खाते हैं। शोएब अख्तर ने एक चैट शो के दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों असीम कमाल और राशिद लतीफ के साथ ये खुलासे किए।

VIDEO: Shoaib Akhtar makes a sensational revelation. He says Pakistan players refused to eat food with Danish Kaneria because he was a Hindu. He was never given any credit for his performances and was constantly humiliated because of his religion. pic.twitter.com/zinGtzcvym

शोएब अख्तर के खुलासे पर पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कहा, 'अख्तर ने सच कहा। मैं उन खिलाड़ियों का नाम बताऊंगा जो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं एक हिंदू था। उस पर बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब मैं खुलासा करूंगा।' इससे पहले अख्तर ने कहा था, कुछ खिलाड़ियों को इस बात से नाराजगी थी कि वह (दानिश) हमारे साथ खाना क्यों खाता है?

Pak cricketer Danish Kaneria to ANI on Shoaib Akhtar's allegations that Pak players had problems eating with Kaneria as he's a Hindu:He told the truth. I'll reveal names of players who didn't like to talk to me as I was a Hindu. Didn't have courage to speak on it, but now I will. pic.twitter.com/HmeSUhtbUk