AUS ओपन में सेरेना विलियम्स का सफर खत्म, जोकोविच चौथे दौर में

नई दिल्ली। 7 बार की चैम्पियन 38 साल की अमेरिकी दिग्गज सेरेना को साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में चीन की वांग कियांग से हार का सामना करना पड़ा। 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकीं सेरेना को इस टूर्नामेंट में 8वीं सीड मिली थी। दूसरी ओर, मेन्स डबल्स में भारत के दिविज शरण दूसरे दौर में बाहर हो गए। सेरेना 2006 में तीसरे दौर में बाहर होने के बाद पहली बार इतनी जल्दी उनकी रवानगी हुई है। वहीं, डिफेंडिंग चैम्पियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच चौथे दौर में पहुंच गए।

दरअसल, सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। सात बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियन सेरेना को 27वीं सीड चीन की वांग कियांग 2 घंटे 40 मिनट तक चले मुकाबले में ने मात दी। कियांग ने सेरेना को 6-4, 6-7 (2-7), 7-5 से हराया। अब वांग का सामना ट्यूनिशिया की ओन्स जाबेयुर से होगा, जिन्होंने कैरोलिन वोज्नियाकी को 7-5, 3-6, 7-5 से हराया।

The moment of a LIFETIME!



Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X