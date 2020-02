सहवाग और सचिन ने ऐसे की शेफाली की तारीफ, मिला ये जवाब

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब तक इस सफर में अगर सबसे ज्यादा तारीफ किसी को मिली है तो वो हैं 16 साल की हरियाणा की रहने वाली शेफाली वर्मा। भारत के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने महिला टीम की युवा बल्लेबाज शैफाली वर्मा की तारीफ की है। जिस पर शेफाली वर्मा ने शुक्रिया अदा किया और बोली मैं टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देती रहूंगी।" महिला टी-20 वर्ल्ड कप में शेफाली ने अब तक कुल तीन मैच खेले, इनमें से दो में वे मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं।

दरअसल, शैफाली वर्मा इस समय ऑस्ट्रेलिया में चल रहे मह‍िला टी-20 वर्ल्‍डकप में अपने नेचुरल स्‍ट्रोकप्‍ले से हर क‍िसी का द‍िल जीत रही हैं, गेंद को ह‍िट करने की उनकी क्षमता जबर्दस्‍त है। शेफाली वर्मा को लेकर मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सच‍िन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, "हमारी टीम ने इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। यह रोमांचक मैच था, जिसमें हमने दबाव की स्थिति में अच्छा किया। शैफाली वर्मा को एक और बेहतरीन पारी खेलते देख अच्छा लगा।" इस पर शैफाली ने जवाब दिया, "आपके शब्दों और समर्थन के लिए शुक्रिया सर, मैं टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देती रहूंगी।"

Thank you sir for your kind words and support! I'll keep giving my best for the team sir 🇮🇳🙂 @sachin_rt https://t.co/eFjs352l27