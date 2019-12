संजय मांजरेकर ने किया पछतावा, कहा- जडेजा और हर्षा भोगले से उलझने...

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर के लिए बतौर कमेंटेटर ये साल काफी सुर्खियों वाला रहा। संजय मांजरेकर ने साल अंतिम में ये कबूल किया है कि उनके लिए ये साल बतौर एनालिस्ट और कॉमेंटेटर काफी खराब गुजरा है। इंग्लैंड में आयोजित हुए आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के दौरान कभी टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा पर विवादित टिप्पणी को लेकर या कभी सा‌थी कमेंटेटर हर्षा भोगले के साथ बहसबाजी को लेकर सुर्खियां बटोरीं।

दरअसल, वर्ल्ड कप 2019 के दौरान भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और पिंक बॉल टेस्ट मैच के दौरान क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोग्ले से उलझने वाले मांजरेकर ने कहा है कि मैं कई मौकों पर प्रोफेशनल की तरह बर्ताव नहीं कर पाया। वर्ल्ड कप में संजय मांजरेकर ने कहा था कि रवींद्र जडेजा टुकड़ों में प्रदर्शन करते हैं, उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए। मांजरेकर अपने इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए। वहीं, जडेजा ने सेमीफाइनल में गेंद, बल्ले और फील्डिंग में शानदार प्रदर्शन किया था।

संजय मांजरेकर ने कहा, "मैंने साल 197-98 में इस प्रोफेशन को शुरू किया था। ऐसे में मुझे इसमें करीब 20-21 साल हो चुके हैं, लेकिन ये साल मेरे लिए बतौर कॉमेंटेटर और एनालिस्ट काफी खराब गुजरा है।" मांजरेकर ने ये बात ESPNcricinfo को दिए इंटरव्यू में कही हैं। संजय मांजरेकर ने ये भी स्वीकार किया है कि इस मामले के बाद वे रवींद्र जडेजा से मिले थे। अब उन दोनों के बीच किसी भी तरह की कोईv गलतफ़हमी नहीं है। हालांकि, भारतीय टीम कीवी टीम के हाथों सेमीफाइनल में करीबी हार झेलकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी।

'It's been the worst year for me as analyst and commentator'



A candid @sanjaymanjrekar explains why it was a terrible 2019 for him 😉 pic.twitter.com/CAt3RRzX16