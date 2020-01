संजय मांजरेकर एक बार फिर हुए ट्रोल के शिकार, जडेजा ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर संजय मांजरेकर को ट्रोल किया है। दरअसल, भारत और न्यूज़ीलैंड के दूसरे टी20 मैच के बाद संजय मांजरेकर अपने एक्सपर्ट कमेंट के साथ ट्विटर पर आ गए। उन्होंने इस मैच के बाद दिए गए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि यह अवॉर्ड किसी गेंदबाज़ को ही मिलना चाहिए था, लेकिन मांजरेकर के ट्वीट पर रविन्द्र जडेजा ने ट्रोल कर दिया।

दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मैच के बाद जडेजा ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए संजय मांजरेकर को ट्रोल किया। मैच के बाद संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया, 'प्लेयर ऑफ द मैच किसी गेंदबाज को बनना चाहिए था।' इस पर रविंद्र जडेजा ने उन पर तंज कसते हुए लिखा, 'उस गेंदबाज का नाम क्या है? प्लीज प्लीज बताइये।' इस पर मांजरेकर ने भी शानदार तरीके से जवाब दिया। इसके बाद हालांकि दोनों के बीच सबकुछ नॉर्मल हो गया था।

What is the name of that bowler?? Pls pls mention 🤪

मैच के बाद संजय मांजरेकर ने जड़ेजा के ट्वीटजवाब देते हुए लिखा, 'हाहाहा.. आप या जसप्रीत बुमराह। बुमराह इसलिए क्योंकि उन्होंने तीसरे, 10वें, 18वें और 20वें ओवर काफी कम रन दिए।' बुमराह ने चार ओवर में 21 रन देकर एक विकेट लिया था, जबकि रविंद्र जडेजा ने चार ओवर में 18 रन देकर दो विकेट लिए थे। बुमराह ने रोस टेलर को आउट किया था, जबकि जडेजा ने कप्तान केन विलियमसन और कोलिन डि ग्रैंडहोम को पवेलियन का रास्ता दिखाया था।

Ha ha...Either you or Bumrah. Bumrah, because he was extremely economical while bowling overs no 3, 10, 18 and 20. https://t.co/r2Fa4Tdnki