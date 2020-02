सचिन ने एलिस पैरी के ओवर में जड़े 2 चोक्के, पुरानी यादें हुई ताजा.. देखे VIDEO

नई दिल्ली। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी करते देखना फैंस को हमेशा से बहुत पसंद रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बुशफायर चैरिटी मैच में भारत के इस पूर्व महान बल्लेबाज ने अपने फैंस को सरप्राइज दे दिया। उन्होंने इनिंग ब्रेक में सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आये और एक ओवर में दो चोक्के जड़े। सोशल मीडिया पर सचिन ट्रेंड करने लगे और उनका यह वीडियो आईसीसी ने भी शेयर किया। जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के उतरे तो मैदान पर 'सचिन-सचिन' के नारे लगे।

दरअसल, मैच के दौरान इनिंग्स ब्रेक में सचिन ऑस्ट्रेलियाई टीम की जर्सी पहनकर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, जिससे सभी फैंस रोमांचित हो उठे। सचिन को ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एलिस पैरी के चैलेंज को स्वीकार किया, इस चैलेंज में एलिस पैरी ने सचिन तेंदुलकर को एक ओवर के लिए गेंदबाजी की। एलिस पैरी ने सचिन तेंदुलकर को चार गेंद फेंकी, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने दो गेंदों पर स्क्वायर लेग एरिया में दो चौके जड़े।

"He always looked good," says Sachin Tendulkar.



He still does! 🏏



Vintage Brian Lara 😍pic.twitter.com/uoOja1fOuU