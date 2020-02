सचिन ने एलिस की कुबूला चुनौती, संन्यास के बाद क्रिकेट मैदान पर करेंगे वापसी

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रविवार को एक बार फिर मैदान में उतरने वाले हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक ठोकने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है लेकिन वो पूरा मैच नहीं बल्कि सिर्फ एक ओवर बल्लेबाजी करेंगे। यह सब कुछ तेंदुलकर उसे चैलेंज के चलते करेंगे जो उन्हें शनिवार को मिला है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर एलिस पेरी ने सचिन को चेलेंज किया है।

दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर कदम रखने का फैसला किया है और ये सब एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की चुनौती की वजह से हुआ। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर एलिस पेरी ने सचिन को सोशल मीडिया पर उनकी गेंदबाजी का सामना करने का चैलेंज दिया था। पेरी ने लिखा, 'सचिन क्या आप मेरे एक ओवर का सामना कर सकते हैं।'

Not our day today, but we're gearing up for a huge day tomorrow with the Bushfire Cricket Bash straight after our must-win match against England!@sachin_rt, keen for a hit in the middle to rustle up a few more $ for bushfire affected communities? 👉 https://t.co/aKGDE5AH4f pic.twitter.com/RtAxyot7ow