Valentine's Day पर Royal Challengers Bangalore ने फैंस को दिया तोहफा, लॉन्च किया टीम का नया 'LOGO' , लोगों का ऐसा आया Reaction

डेस्क। 29 मार्च से शुरू होने जा रहे आईपीएल के तेरहवें सीजन में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने टीम के लोगो को बदल दिया है। इससे पहले मंगलवार को आरसीबी प्रेंचाइजी ने अपने ट्वीटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से सारी तस्वीरें हटा दी थी जिसकी वजह से उसे काफी ट्रोल भी किया गया।

आरसीबी ने शुक्रवार 14 फरवरी को अपना नया लोगो लांच किया। इस लोगो को उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अपने सभी चाहने वालों को इस बात की जानकारी दी। दो दिन से लोगो के बिना चल रही टीम ने नए लोगो को लांच करते हुए बताया कि यह है वो, वो लम्हा जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। नया दशक, नई आरसीबी और नया लोगो।

THIS IS IT. The moment you've been waiting for. New Decade, New RCB, New Logo! #PlayBold pic.twitter.com/miROfcrpvo — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) February 14, 2020

अब जिस तरह से लोगो को पेश करते हुए नई टीम के बारे में जिक्र किया गया है इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नए सीजन में सबकुछ नया करने वाली टीम नए कप्तान के साथ भी उतर सकती है। ऐसे में नियमित कप्तान विराट कोहली की कप्तानी पर खतरा नजर आ रहा है। गौरतलब है एक दशक के टीम की कप्तानी करने वाले कोहली ने अब तक एक भी आईपीएल खिताब नहीं जीता है।

बता दें आईपीएल 2020- पहला मैच 29 मार्च- मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नै सुपर किंग्स, मुंबई में। दूसरा मैच 30 मार्च- दिल्ली कैपिटल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली में। तीसरा मैच- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, बैंगलोर में। यह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का संभावित शेड्यूल था जो अथॉरिटी ने करीब 20 दिन पहले फ्रैंचाइजी को दिया था।