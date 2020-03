Road Safety World Series: इरफ़ान पठान ने तूफानी अर्धशतक से बरसाये रंग, देखिये Video

डेस्क। आलराउंडर इरफान पठान (नाबाद 57) की तूफानी पारी के दम पर इंडिया लेजेंड्स ने मंगलवार रात यहां डीवाई पाटिल स्टेडियम में श्रीलंका लेजेंड्स को पांच विकेट से हराकर अनअकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली।

इस दौरान ऑलराउंडर इरफान पठान ने नाबाद 57 की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 31 गेंद पर 57 रन जड़े, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

