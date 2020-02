बॉल के लिए विकेटकीपर के पीछे दौड़े रिकी पोंटिंग, ICC ने शेयर किया मजेदार VIDEO

डेस्क। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद मदद पहुंचाने के उद्देश्य खेले जा रहे चैरिटी मैच में कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हिस्सा ले रहे है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर क्रिकेट बैश जंक्शन ओवल में रिकी पोंटिंग और शेन वॉर्न की टीम के बीच खेला गया। मैच के दौरान हर पल रोमांचक रहा, लेकिन एक मौका ऐसा आया, जब कमेंटेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

यह हास्यास्पद वाकया तब हुआ, जब एडम गिलक्रिस्ट इलेवन से कर्टनी वाल्श गेंदबाजी कर रहे थे। यह मैच की पहली ही गेंद थी और वाल्श इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। वाल्श की यह गेंद बीमर रही, जो बल्लेबाज रिकी पोंटिंग और विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट दोनों को पार करते हुए अलग दिशा में चली गई।

Commentators: "It’s not a competitive game Ricky!"

Ponting: "It is when I’m playing!"



He's still got it 😄#BigAppealpic.twitter.com/RAH753OVy3