रिकी पोंटिंग ने किया बड़ा खुलासा, बताया किसने दिया उनको यह खास नाम

डेस्क। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने अपने नाम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पूरे क्रिकेट जगत में पोटिंग को पंटर के नाम से बुलाया जाता है। अब पोंटिंग ने ट्विटर पर एक प्रशंसक के सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि यह नाम उन्हें उनके पूर्व साथी लेग स्पिनर शेन वार्न ने दिया था।

पोंटिंग ने लिखा, “1990 में जब हम क्रिकेट अकादमी में रह रहे थे तब हमें प्रति महीने 40 डॉलर मिलते थे। मैं तब टीएबी में कुत्तों पर पैसा लगाने जाता था और तब शेन वार्न ने मुझे पंटर नाम दिया।”

We were getting paid $40 a month when we were living at the cricket academy in 1990. I used to go to the TAB to have a bet on the dogs and @ShaneWarne gave me the nickname https://t.co/uY61XKaEAx