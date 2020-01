नए साल के जश्न में रवीना और शाहरुख के साथ नजर आये रवि शास्त्री, देखें फोटोज

नई दिल्ली। टीम इंडिया के लिए साल 2019 काफी शानदार रहा, टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री नए साल का जश्न बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और रवीना टंडन के साथ मना रहे हैं। जहां टीम इंडिया ने साल का अंत वेस्टइंडीज से तो नए साल की शुरुआत श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करके करेगी। बता दे, दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका को 3 मैचों की टी-20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से मात देने के बाद अब टीम इंडिया रेस्ट पर हैं और नए साल का जश्न परिवार और दोस्तों के साथ मना रही है।

दरअसल, टीम इंडिया के खिलाड़ी इस समय छुट्टियां मना रहे हैं और नए साल के स्वागत की तैयारियों में बिजी हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के स्विट्जरलैंड में हैं, वहीं रवींद्र जडेजा लंदन में हैं। केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, इशांत शर्मा समंदर किनारे छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। भारत का नया चैलेंज 5 जनवरी से शुरू होगा, जहां उसे श्रीलंका के साथ 3 मैचों की टी-20 सीरीज खेलनी है।

Alibag is heaven. Great conversations with some brilliant minds of our times - @iamsrk, @TandonRaveena and @SinghaniaGautam #Blessed #FriendsLikeFamily 🙏 pic.twitter.com/H1jaz3cOcU