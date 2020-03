रणजी ट्रॉफ़ी: 13 साल बाद कर्नाटक को हराकर बंगाल फ़ाइनल में पहुंची, अनूस्तुप बनें 'मैन ऑफ द मैच'

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ने कर्नाटक को 174 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी 2020 के फाइनल में जगह पक्की कर ली। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेले गए मैच में आखिरी दिन कर्नाटक टीम 177 रन पर ही सिमट गई। अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी में बंगाल के पास अपना तीसरा खिताब जीतने का सुनहरा मौका होगा। टीम 2006-07 में दीप दासगुप्ता की कप्तानी में आखिरी बार फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे मुंबई के हाथों 132 रन से हरा झेलनी पड़ी थी। सौराष्ट्र और गुजरात का मुकाबला चल रहा है, जो विजेता बनेगा उससे बंगाल का फ़ाइनल मुकाबला होगा।

दरअसल, कोलकाता के ईडन गार्डंस में घरेलू दर्शकों के बीच मंगलवार को खेल के चौथे ही दिन मेजबान बंगाल ने कर्नाटक को 174 रन से मात दी। कर्नाटक को जीत के लिए उन्हें 352 रन बनाने थे, लेकिन कर्नाटक की दोनों पारियों को बंगाल के तेज गेंदबाजों ने झकझोर दिया। पहली पारी में ईशान पोरेल ने 5 विकेट और दूसरी पारी में मुकेश कुमार ने 61 रन देकर 6 विकेट चटकाए। बंगाल की पहली पारी में 149 रन बनाने वाले अनूस्तुप मजूमदार मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए।

One step closer to Glory! #TeamBengal outplayed #Karnataka across all departments to win the semi final of the #RanjiTrophy at their home ground, #EdenGardens.#CAB#BENvKAR#SupportTeamBengal pic.twitter.com/UyzheFqE9Q