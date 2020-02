राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका, 7.2 करोड़ का खिलाडी IPL से हुआ बाहर

नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज या इंग्लैंड के 24 वर्षीय जोफ्रा आर्चर इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से बाहर हो गए हैं। दरअसल,दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान दाहिनी कोहनी को फ्रैक्चर करा बैठे। गुरुवार को यह जानकारी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने दी। आर्चर की गैरमौजूदगी को राजस्थान रॉयल्स के पेस अटैक के लिए बड़ा झटका है। वहीं, आईपीएल का पहला मैच 29 मार्च को खेला जाएगा।

यह भी पढ़े: ब्रॉन्ड वैल्यू रैंकिंग में कोहली शीर्ष पर, अक्षय कुमार ने दीपिका को छोड़ा पीछे, जानें लिस्ट

दरअसल, राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आईपीएल के 13वें सीजन में चोट के कारण नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलने वाले आर्चर श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के टेस्ट दौरे से भी बाहर रहेंगे। आर्चर 3 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे, सीरीज का पहला टेस्ट 19 मार्च से खेला जाएगा। बता दें, आर्चर को राजस्थान ने 2018 में नीलामी के दौरान 7.2 करोड़ रुपए में खरीदा था।

ईसीबी ने कहा, 'आर्चर ने कल ही ब्रिटेन में अपनी चोटिल दाहिनी कोहनी का स्कैन करवाया, जिसमें हल्के फ्रैक्चर की पुष्टि हुई।' अब वे ईसीबी मेडिकल टीम के साथ रिहैबलिटेशन की शुरुआत करेंगे।’’ ताकि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ जून में शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले ठीक हो जाएं।

We’re working with the ECB to help @JofraArcher secure a speedy recovery, and still hope to see him in a Royals jersey this season.#RoyalsFamily pic.twitter.com/zZB6WFsQ5y