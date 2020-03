पीएम मोदी की उम्मीद, T-20 महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में.....

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल को लेकर शनिवार को एक उम्मीद जतायी है। पीएम की उम्मीद है कि भारतीय महिला टीम रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जब आस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप के फाइनल मुकाबला खेलने उतरे तो स्टेडियम नीले रंग (भारतीय टीम की जर्सी) से पटा रहेगा। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्काट मौरिसन के ट्वीट के जवाब में यह बात कही।

मौरिसन ने मोदी को टैग कर के ट्वीट किया, ''मोदी, मेलबर्न में कल महिला टी20 विश्वकप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का भारत से मुकाबला होगा। एमसीजी में बड़ी संख्या में दर्शकों के बीच दो शानदार टीमें होगी। यह एक बड़ा मौका और शानदार मैच होने जा रहा है। हर तरफ ऑस्ट्रेलिया का जलवा होगा।'' साथ ही भारतीय महिला टीम और आस्ट्रेलियाई महिला टीम को शुभकामनाएं, महिला दिवस की बधाई।' मोदी ने कहा, 'अच्छा खेलने वाली टीम जीते, नीले पहाड़ की तरह, एमसीजी भी कल नीले रंग से रंगा होगा।

G'day @ScottMorrisonMP!



It doesn't get bigger than the India vs Australia Final in Women's @T20WorldCup tomorrow.



Best wishes to both @BCCIWomen and @AusWomenCricket and greetings on Women’s Day.



May the best team win. Like the Blue Mountains, MCG will also be Blue tomorrow! https://t.co/CRElLibcSg