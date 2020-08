पीएम मोदी ने लिखी धोनी के नाम चिट्ठी, कहा- आपके संन्यास से 130 करोड़ भारतीय निराश

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोनी को चिट्ठी लिखकर उनकी सराहना की है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा कि आपमें नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की नियति उनका परिवार का नाम नहीं तय करता है, बल्कि वे अपना खुद का मुकाम और नाम हासिल करते हैं।

धोनी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। एमएस ने लिखा कि, एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की चाहत होती है। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें। प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।



An Artist,Soldier and Sportsperson what they crave for is appreciation, that their hard work and sacrifice is getting noticed and appreciated by everyone.thanks PM @narendramodi for your appreciation and good wishes. pic.twitter.com/T0naCT7mO7