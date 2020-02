पंत ने TEST में भी किया निराश, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल के शिकार

डेस्क। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 फरवरी से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस मैच के लिए शुक्रवार (आज) से दोनों टीमों के बीच अभ्यास मैच खेला जा रहा है।

इस प्रेक्टिस मैच में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी बल्लेबाजी का मौका मिला, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने निराश किया है। पंत 10 गेंद पर 7 रन बनाकर आउट हुए। ट्विटर पर फैन्स ने उनको ट्रोल किया है।

Dear @BCCI Please Give A Chance To @ishankishan51 In Place Of Rishabh Pant. Ishan is A Good WK-Batsman. — Neetish Kumar Mishra (@NeetishKrMishra) February 14, 2020

Prithvi Shaw 0

Mayank Agarwal 1

Shubman Gill 0

Rishabh Pant 7

Wriddhiman Saha 0#NZXIvIND — Sameer Allana (@HitmanCricket) February 14, 2020

Send This Guy Back To Domestic Circle & Let Him Grind Again For The Place In Senior Team. Only Then He'll Learn To Value His Wicket & Be Responsible. — Akshay 🇮🇳 (@IRealAkshay) February 14, 2020

Pant is useless cricketer...why you give him so many chances ? — Vikas Bhati (@vikasbhati8485) February 14, 2020

गौरतलब है कि ऋषभ पंत को पिछले कुछ समय से लिमिटेड ओवर में भी प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले महीने तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में वो चोटिल हो गए थे, जिसके बाद विकेटकीपर की भूमिका केएल राहुल ने निभाई थी।

इसके बाद से राहुल ही लिमिटेड ओवर में टीम इंडिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल सीरीज में भी पंत को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला था।

अब टेस्ट में भी ऋद्धिमान साहा को ऋषभ पंत पर तरजीह दी जा रही है। पंत पिछले काफी समय से बल्ले से फॉर्म में नहीं हैं और विकेट के पीछे भी कुछ खास प्रभावित नहीं कर सके हैं। ऐसे में वो लंबे समय से आलोचकों के निशाने पर हैं।

इससे पहले 14 जनवरी को रिषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच खेला था। तब से अब तक वो प्लेइंग इलेवन से बाहर चल रहे हैं। पंत को न्यूजीलैंड इलेवन के खिलाफ वार्म अप मैच में बल्लेबाजी का मौका मिला। रिषभ पंत का भारतीय टीम के लिए लिमिटेड ओवर फॉर्मेट मे वापसी करना मुश्किल हो गया है। केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और विकेटकीपिंग में भी कप्तान को कोई शिकायत नहीं।

