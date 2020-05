पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने फिर उगला जहर, विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर कह डाली ये बात

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ आग उगली है। आफरीदी ने फिर कश्मीर राग अलापा है और भारतीय वायु सेना के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेकर तंज कसा है।

अफरीदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अफरीदी कहते हैं कि यदि कश्मीर में हिंदुओं पर भी जुल्म हो रहा होता, तो वह उसके खिलाफ भी आवाज उठाते। अफरीदी इस वीडियो में टीवी एंकर के सवाल पर बोलते हैं, 'कश्मीर में अगर हिंदुओं पर भी जुल्म हो रहे होते, तो मैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाता। बात मजहब की नहीं है, बात इंसानियत की है। पाकिस्तान की फौज ने भारत को हमेशा पॉजिटिव संकेत दिए हैं, हम हमेशा से दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते सुधारना चाहते रहे हैं। मजहब को कभी राजनीति के बीच में नहीं लाना चाहिए।'

