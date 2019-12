पाकिस्तानी क्रिकेटर ने युवा खिलाड़ी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 'नसीम शाह को मत खेलने देना...

डेस्क। हाल ही में कराची के नेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन सोमवार को 31 रन लुटा कर पांच विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा तेज गेंदबाज बनने वाले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह को लेकर पाकिस्तानी टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने बड़ा बयान दिया है।

मोहम्मद हफीज का मानना है कि युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह को अगले महीने होने वाले अंडर-19 विश्व कप में नहीं भेजना चाहिए तथा इसके बजाय इस 16 वर्षीय को तकनीकी और शारीरिक तौर पर बेहतर बनने के लिये प्रयास करने चाहिए।

हफीज ने इस संदर्भ में ट्वीट किया, ‘जूनियर चयनसमिति से विनम्र आग्रह है कि वे नसीम शाह को अंडर-19 विश्व कप में खेलने के लिये नहीं भेजें। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुका है और उसे इस स्तर पर तकनीकी और शारीरिक तौर पर बेहतर बनने के लिये काम करना चाहिए। यह उसकी जगह किसी अन्य तेज गेंदबाज को भेजने का अच्छा मौका है।’

आपको बता दें कि नसीम ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्हें 17 जनवरी से नौ फरवरी के बीच दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिये पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में चुना गया है।

Humble suggestion 2 Junior selection committee not 2 send Naseem shah to play under 19 world cup.He already played international cricket & should work hard Technically & Physically to get better at that level.Would be fruitful to use this opportunity to send any other fast bowler