स्वतंत्रता दिवस के दिन टीम इंडिया से 'आजाद' हुए धोनी, अमित शाह और सिंधिया सहित कई राजनेताओं ने कुछ ऐसे दी अपनी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। महेंद्र सिंह धोनी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की खबर सारी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के बीच आग की तरह फैल गई। कैप्टन कूल के प्रशंसक भारत के अलावा पूरी दुनिया में फैले हैं। इस खबर के सामने आते ही पूरा देश इस महान क्रिकेटर को अपना ट्रिब्यूट दे रहा है । भारतीय राजनेता भी धोनी के इस फैसले पर रिएक्ट कर रहे है। आईए जानते है किसने क्या कहा-

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट पर उनके भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि क्रिकेट जगत माही के हेलीकॉप्टर शॉट को याद करेगा। अमित शाह ने ट्विटर पर एमएस धोनी को शुभकामना संदेश देते हुए लिखा, 'धोनी ने क्रिकेट की अपनी अनूठी शैली से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में भी भारतीय क्रिकेट की मजबूती के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। दुनिया माही के हेलीकॉप्टर शॉट्स को हमेशा याद करेगा।'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को खेल में उनके असाधारण योगदान के लिये धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''महेंद्र सिंह धोनी मात्र एक क्रिकेटर (Cricketer) नहीं हैं, वह छोटे शहरों और सामान्य परिवार से आने वाले उन करोड़ों युवाओं की 'हिम्मत' हैं, जिनमें कुछ बड़ा करने का जज्बा है।' उन्होंने कहा, ''उनके जीवन से एक बात हर महत्वाकांक्षी भारतीय को सीखनी चाहिए 'इट्स नेवर टू लेट' धोनी आपको धन्यवाद।'

महेंद्र सिंह धोनी मात्र एक क्रिकेटर नहीं हैं, वह छोटे शहरों और सामान्य परिवार से आने वाले उन करोड़ों युवाओं की ‘हिम्मत’ हैं, जिनमें कुछ बड़ा करने का जज्बा है।



वहीं, भाजपा सांसद एवं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को धोनी का फैन बताया। भारतीय क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिये धोनी को धन्यवाद देते हुए सिंधिया ने ट्वीट किया, 'क्या शानदार करियर धोनी। मैं भी आपका फैन हूं। भारतीय क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिये आपका आभारी हूं। शुभकामनाएं।'

वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, 'हमारे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक है, जो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हुए उन्हें मेरी शुभकामनाएं।'

आपको बता दें कि 15 अगस्‍त शनिवार देर शाम करीब साढ़े सात बजे धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि अब तक आपके प्यार सहयोग के लिए धन्यवाद। शाम सात बजकर 29 मिनट से मुझे रिटायर्ड समझियेण्‍ इससे एक दिन पहले ही वह यूएई में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के लिए चेन्नई सुपर किंग्स टीम से जुड़ने चेन्नई पहुंचे थे।

