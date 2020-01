NZvsIND: मैन ऑफ द मैच मामले में जडेजा के पक्ष में उतरे वीरेंदर सहवाग, कह डाली बड़ी बात

डेस्क। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में मिले मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड को लेकर एक बार फिर से टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और फेमस कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर और मौजूदा ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ट्विटर पर मजाकिया अंदाज में भिड़ गए। इन दोनों दिग्गजों के 3 ट्वीट अब वायरल हो रहे हैं। अब इस मामले में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी दखल दे दिया है।

दरअसल, ऑकलैंड टी20 मैच में 50 गेंदों में 57 रन की पारी खेलने वाले केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला, जिसके बाद भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया है कि इस मैच के लिए किसी गेंदबाज को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलना चाहिए था। इस पर रवींद्र जडेजा ने कमेंट किया है कि उस गेंदबाज का नाम भी बता दीजिए। इस ट्ववीट के बाद में जडेजा ने मजाक वाली इमोजी भी लगाई है।

What is the name of that bowler?? Pls pls mention 🤪