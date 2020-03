NZvsIND: हार से बौखलाए विराट कोहली ने दिया विवादित बयान, कहा- 'जब ये लोग भारत आएंगे तब दिखा दूंगा' पत्रकारों पर भी भड़के...

डेस्क। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड दौरे के दौरान जहां पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 5-0 से जीत दर्ज की थी। वहीं इसके बाद 3 मैचों की वनडे और इसके बाद दो टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा। लगातार हार के बाद भारतीय टीम को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में अपनी हार से भारतीय कप्तान विराट कोहली भौखलाये हुए है। उनकी भौखलाहट को मैदान पर भी देखा गया।

विराट कोहली न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद बेहद निराश हैं और इसी के बाद उन्होंने कहा है कि वह कीवी टीम को भारत में बताएंगे। मैच के आखिरी दिन कोहली को मैदान पर अपनी टीम के साथियों से यह कहते हुए सुना गया, "जब भारत में ये लोग आएंगे तब दिखा दूंगा।"

कोहली के इस बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। प्रशंसकों का कहना है कि यह सही खेल भावना नहीं है। इतना ही नहीं मैच के बाद विराट कोहली से जब केन विलियमसन को आउट करने के बाद जश्न मनाने के तरीके पर सवाल किया गया तो वह बुरी तरह से भड़क गए।

Virat Kohli: A very intense guy, to say the least. #NZvIND (cc: @ESPNcricinfo ) pic.twitter.com/gYKJ0gZ6hk

कोहली ने हालांकि बाद में स्पष्ट किया कि मैच रैफरी रंजन मदुगले ने इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा, "आपको जवाब ढूंढने की जरूरत है और बेहतर सवाल के साथ आइये। जो हुआ उसे लेकर आप यहां आधी अधूरी जानकारी और आधे अधूरे सवाल के साथ नहीं आ सकते। अगर आपको विवाद पैदा करना है तो यह सही जगह नहीं है। मैंने मैच रैफरी से बात की और जो हुआ उससे उन्हें कोई समस्या नहीं है।"

Indian captain #ViratKohli was not impressed with the line of questioning and he let it be known#NZvIND #TeamIndia pic.twitter.com/XNlD3zhspq