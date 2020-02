NZvsIND 1st ODI: भारत की हार के बाद सहवाग ने रॉस टेलर को लेकर किया ट्वीट, लिखा- 'कौन है मालूम...

डेस्क। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला में टेलर के शतक की बदौलत कीवी टीम को मिला जीत के लिए 348 रनों का विशाल लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।

यह खबर भी पढ़े: Badminton PBL: सेमीफाइनल के आखिरी स्थान के लिए अवध और बेंगलुरू में होगी जबरदस्त टक्कर, जानिए कौन है किस पर अधिक भारी !

भारतीय टीम के पहला वनडे मुकाबला हार जाने के बाद पूर्व भारतीय दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग ने कीवी टीम की जीत के हीरो रॉस टेलर को लेकर बड़ा ट्वीट किया है।

Ross kaun hai maaloom hai Kya ?

Ross is the boss.

Ross is the one, who in a few weeks will become the first ever player to play 100 Tests, 100 ODI's, 100 T20's

What an Incredible innings from such a wonderful player .Congrats @BLACKCAPS on chasing down 348 with ease #NZvIND pic.twitter.com/AqkyiysxkL