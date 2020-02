NZ vs Ind 5th T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद कप्तान कोहली ने बताया जीत का मूल मंत्र, जानिए क्या कहा?

डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार यानी 2 फरवरी को न्यूजीलैंड को टी-20 इंटरनैशनल सीरीज के 5वें मैच में 7 रनों से हरा दिया। इस तरह भारतीय टीम 5 मैचों की किसी द्विपक्षीय टी-20 सीरीज के सभी मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। पूरी सीरीज में बैट और बॉल से इंडियन टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी तो सुपर ओवर्स ने मैच का रोमांच बढ़ाया।

पूरी सीरीज में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि उनकी टीम हमेशा जीत के लिए रास्ते तलाशने का प्रयास करती है और इस क्रम में न्यूजीलैंड पर मिली 5-0 की जीत काफी सुखदाई है।

कोहली ने मैच के बाद कहा, "हममें से हर कोई इस सीरीज में जीत को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हमें अंतत: जीत के लिए प्रयास करना है। ऐसा जब होता है तो अच्छा लगता है।”

शुरुआती चार मैचों में जीत हासिल करने के बाद कोहली ने खुद को आराम देने का फैसला किया और टीम की कमान रोहित शर्मा ने संभाली।

भारत ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए रोहित के अर्धशतक की बदौलत तीन विकेट पर 163 रन बनाए और फिर गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए भारत को सात रनों से जीत दिला दी। रोहित बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए और फील्डिंग के लिए नहीं आ सके। लोकेश राहुल ने उनकी गैरमौजूदगी में कप्तानी की।

मैच के बाद कोहली ने कहा, “रोहित के साथ जो हुआ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके नहीं रहते हुए भी हमारे साथियों ने दबाव में खुद को साबित किया और टीम के लिए जीत हासिल की। मैं बाहर देखकर काफी खुश हो रहा था कि मेरी मेरे और रोहित के बगैर भी दबाव झेल सकती है और यह क्रम आने वाले कई सालों तक चलेगा, ऐसे मुझे यकीन है।”

