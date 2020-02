NZ v IND: मनीष पांडे के लिए स्पेशल ड्रिंक बनाते नजर आये नवदीप सैनी, BCCI ने शेयर किया VIDEO

वेलिंगटन। भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मनीष पांडे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में शानदार अर्धशतक बनाया। भारतीय टीम ने 88 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। मनीष पांडे ने 36 गेंद पर 50 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 165 रन तक पहुंचाया। भारत ने सुपर ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4-0 की बढ़त हासिल की ।

ऐसे में बीसीसीआई के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमे नवदीप सैनी और मनीष पांडे का एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में नवदीप सैनी शेफ बने हुए हैं और एक सुपर फूड तैयार कर रहे हैं।

Navdeep Saini reveals his superfood as he makes fruit smoothie for @im_manishpandey.💪😎

Watch to know how it turned out. pic.twitter.com/J9PKsLCjaB