IPL 2020/ उद्घाटन मैच में करारी हार मिलने के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा का आया ऐसा रिएक्शन

डेस्क। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के करिश्माई कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL-2020) का धमाकेदार जीत से आगाज किया है। अबु धाबी में खेले गए मैच में टॉस हारकर मुंबई ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 162 रन बनाए थे। इसके जवाब में सीएसके ने 19.2 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 166 रन बनाए और मैच जीत लिया।

मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि डेथ ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाने का उनकी टीम को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, 'हमारा कोई भी बल्लेबाज डुप्लेसिस और रायुडु की तरह पारी को आगे नहीं बढ़ा पाया। हमने पहले दस ओवर में 86 रन बनाए थे। चेन्नई के गेंदबाजों को श्रेय जाता है जिन्होंने आखिरी ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की।'

रोहित ने कहा, 'हमें इससे सबक लेने की जरूरत है। अभी शुरुआत है। हम भी अच्छी शुरुआत करना चाहते थे। इस तरह के टूर्नामेंट में यह महत्वपूर्ण होता है।'

वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स के इस दिग्गज कप्तान ने इंडियन प्रीमियर लीग में जीत से आगाज करने के बावजूद कहा कि उनकी टीम को अभी कुछ विभागों में सुधार करने की जरूरत है।

'An amazing job by each an every individual who is a part of the IPL,' MS Dhoni on #Dream11IPL #MIvCSK pic.twitter.com/xcvyZzLs6I